Materia Terra di Marco Mengoni è pura architettura pop al servizio del gospel recensione

(Di sabato 4 dicembre 2021) Con) diabbiamo un’opera di divulgazione, attitudine fondamentale per ogni artista che nuota nel mainstream pur senza rispettare tutti i canoni dello showbiz:è una voce r’n’b che sa muoversi in diversi stili senza snaturarsi.) ci parla del perdono. Lo abbiamo intervistato, e la chiacchierata è stata un focus continuo sul perdono. L’album è un diario personale, scritto nelle segrete dell’anima a cavalcioni su radici e consapevolezza. Si parte con Cambia Un Uomo, l’inizio-bomba che qualsiasi disco dovrebbe avere. A questo girosceglie una ballad intensa – scordiamoci la formula sole cuore amore, che anon appartiene – per poi continuare con Una Canzone Triste che è un ...

Advertising

mengonimarco : MATERIA (TERRA) fuori ora: - SpotifyItaly : .@mengonimarco sulla cover del #NewMusicFriday è il primo regalo delle feste: ascolta ora il suo ultimo album 'Mate… - SkyTG24 : Marco Mengoni alla ricerca di se stesso e delle sue radici nel nuovo album Materia (Terra) - radicienuvole : RT @darrengoni: Oggi è una bella giornata perché è un giorno nuovo per ascoltare Materia (terra) - AriannaCasabur1 : RT @TIM_music: Un ritorno alle proprie radici per (ri)scoprire se stessi. È MATERIA (TERRA) il nuovo album firmato da @mengonimarco. Ora su… -

Ultime Notizie dalla rete : Materia Terra

... Impianti eolici in mare; Stoccaggio geologico di biossido di carbonio sia suche in mare; ... L'autorità competente indi VIA è il Ministero della Transizione Ecologica. La Commissione ...Quale sarebbe il dramma, lo scandalo, ladel contendere? Il green pass? Il super green pass? Ma questa è una colossale sciocchezza! Quando il cosiddetto potere ha in mano il green pass mio, ...Siamo entrati qualche minuto dopo l’inizio di Aline. Il biopic su Celine Dion diretto e interpretato dalla francese Valerie Lemercier, Fuori Concorso al 39esimo Torino Film Festival. Parliamo di quei ...La rivelazione del cantante, ospite di Lilli Gruber, mentre è ufficialmente disponibile il nuovo album “Materia (Terra)” che anticipa i concerti negli stadi con Radio Italia solomusicaitaliana ...