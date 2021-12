Mastella: "Siamo terrapiattisti di centro" (Di sabato 4 dicembre 2021) “Basta vedere quello che ha scritto ieri il Censis: c’è un Parlamento che non capisce il Paese e un Paese che non capisce il Parlamento. Noi Siamo un pò terrapiattisti di centro”. Lo dice Clemente Mastella, sindaco di Benevento, arrivando al Teatro Brancaccio per il lancio della sua nuova creatura politica, ‘Noi di centro’. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) “Basta vedere quello che ha scritto ieri il Censis: c’è un Parlamento che non capisce il Paese e un Paese che non capisce il Parlamento. Noiun pòdi”. Lo dice Clemente, sindaco di Benevento, arrivando al Teatro Brancaccio per il lancio della sua nuova creatura politica, ‘Noi di’.

Advertising

HuffPostItalia : Mastella: 'Siamo terrapiattisti di centro' - dvcaradonna : @alessi_deanna vista la candidatura di Berlusconi sull'argomento ci si può sbizzarrire con le proposte più disparat… - ottopagine : Mastella: «Provinciali: ci siamo in tutta la Campania» #Benevento - parolo_diego : certo che ogni tanto anche in Italia appaiono nuovi soggetti politici, aria di novità, freschezza di idee, nuovi pr… - pablo__liberal : @Ferdina66800856 Noi ormai siamo di destra.. siete voi che dovete spiegare la camerata Polverini e il non certo compagno Mastella! -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella Siamo Covid. Nel Sannio 68 nuovi positivi e nuovo ricovero al San Pio Con grande senso di responsabilità questo cittadino - ha spiegato Mastella - mi ha confessato che ... Ed in merito a questo il sindaco ha annunciato: 'Siamo in continuo contatto con l'Asl e martedì ...

Rivoli, giallo Covid in consiglio comunale Almeno questo è ciò che ha riferito la capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio comunale Elena Mastella: 'Siamo stati informati dal presidente del consiglio di un caso di positività al covid ...

Mastella: "Siamo terrapiattisti di centro" L'HuffPost Elezioni Quirinale, le strategie dei partiti: numeri e cordate. Quanti sono (e quanto contano) i centristi? Per ora, procedono tutti in ordine sparso. Il Partito democratico non voterà Silvio Berlusconi al Quirinale, e questo è un punto fermo. Meloni e Salvini si promettono di ...

Mastella: "Siamo terrapiattisti di centro" Il sindaco di Benevento alla presentazione del suo nuovo soggetto politico: c’è un Parlamento che non capisce il Paese e un Paese che non capisce il Parlamento ...

Con grande senso di responsabilità questo cittadino - ha spiegato- mi ha confessato che ... Ed in merito a questo il sindaco ha annunciato: 'in continuo contatto con l'Asl e martedì ...Almeno questo è ciò che ha riferito la capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio comunale Elena: 'stati informati dal presidente del consiglio di un caso di positività al covid ...Per ora, procedono tutti in ordine sparso. Il Partito democratico non voterà Silvio Berlusconi al Quirinale, e questo è un punto fermo. Meloni e Salvini si promettono di ...Il sindaco di Benevento alla presentazione del suo nuovo soggetto politico: c’è un Parlamento che non capisce il Paese e un Paese che non capisce il Parlamento ...