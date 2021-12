Mastella fonda un nuovo partito e straparla | “Vogliono fottere Berlusconi | Letta e Meloni tramano…”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Clemente, nel tentativo di ritagliarsi uno spazio di agibilità politica nel centrosinistra e nel Risiko del Quirinale, lancia accuse a destra e a manca senza particolare costrutto. E prova ad accreditarsi come il “centrista” di riferimento intorno al quale costruire ilUlivo. Lo fa dalla periferia politica del mondo, Benevento, su un palcoscenico nazionale che a Roma ospita questa mattina la convention di “Noi di centro”. “Il Quirinale? L’unica cosa che posso dire è chedeve stare attento. Questi colloquila dicono lunga, perché questiportare Draghi a tutti i costi, dopodiché si rischia di andare al voto. Però non so se hanno fatto i conti col Parlamento”, dice il sindaco di Benevento Clemente, arrivando al ...

