Massimo Ghini | chi è l’ultima moglie Paola Romano | “Ha lasciato tutto per me”

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini, dopo Nancy Brilli e Federica Lorrai. Prima di sposarsi nel 2002, Paola Romano e Massimo Ghini sono diventati genitori di Leonardo nel 1996 di e Margherita ne 1999. Paola, costumista per il cinema e la tv, ha deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, facendo la moglie e la mamma a tempo pieno. "Ho sposato un'altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia", ha detto l'attore a Vanity Fair, ricordando la separazione dalla seconda moglie (con cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo) e l'incontro con Paola.

