Marotta | “Brozovic e Perisic? Se vogliono rinnovare l’accordo si troverà Mourinho? Ha scritto la storia dell’Inter”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 4 dicembre 2021) Beppe, amministratore delegato dell‘Inter, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Roma all’Olimpico. Queste le sue parole: “Mi aspetto una partita ricca di insidie, la Roma ha una rosa competitiva e spero che assisteremo ad un bel match ed un bello spot per il nostro movimento calcistico. Vogliamo proseguire sul nostro ruolino di marcia e continuare la nostra rincorsa”. Sui rinnovi: “? Queste dinamiche fanno parte delle nostre agende quotidiane, non nascondo che io e Ausilio abbiamo contatti con i loro agenti ma oggi siamo concentrati su campionato e Champions League. Seproseguire con noi sicon grande facilità”. Su: “Nelle società in cui ero io lui era già accasato. Ho grande stima per ...