Marikah Bentley | professione Sex worker | Giovani e mamme nella mia Accademia

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Il nostro corpo è in grado di esprimersi in milioni di modi. E' uno strumento di lavoro e non c'è nulla di male in questo”, parola diimprenditrice, da oltre 10 anni, nel settore erotico e fondatrice dellaAcademy, prima e unicafemminile, che dà l'opportunità alle donne d'intraprende con professionalità e autogestire nel migliore dei modi la propria imprenditorialità. Da sempre il mondo dei contenuti pe adulti è un'opportunità; come s'intraprende questa? “Ognuno di noi matura spinto dalla curiosità o semplicemente sceglie di lavorare nel settore erotico. Ho iniziato oltre dieci anni fa, dietro al mio progetto imprenditoriale ci sono sacrifici e molta gavetta, non ci s'improvvisa in questo mercato, come del resto in ...