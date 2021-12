Maria Monsè nel mirino di Lulù: “Sei un idiota, imbecille, ignorante”. Sfiorata la rissa (Di sabato 4 dicembre 2021) Quello che abbiamo visto nella puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera ( e molto in diretta non si è visto, ma chi ha seguito sul canale 55 ha visto anche cose imbarazzanti) è stato davvero brutto. Lulù Selassiè, dopo la nomination, probabilmente incapace di scaricare la sua rabbia su chi l’aveva votata, da Manuel ad Aldo Montano, se l’è presa con Maria Monsè. E mai avremmo pensato di dover difendere la madre di Perla Maria. Ma la donna, questa settimana, è stata pesante si, ma non ha voluto offendere chi ha degli attacchi di panico o giudicare. Ha solo detto a Lulù che non ci si deve nascondere dietro “all’attacco di panico”, visto che molti dei suoi atteggiamenti, sono discutibili anche quando dice di essere lucida. Il discorso di Maria è stato ben chiaro, come era chiaro che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Quello che abbiamo visto nella puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera ( e molto in diretta non si è visto, ma chi ha seguito sul canale 55 ha visto anche cose imbarazzanti) è stato davvero brutto.Selassiè, dopo la nomination, probabilmente incapace di scaricare la sua rabbia su chi l’aveva votata, da Manuel ad Aldo Montano, se l’è presa con. E mai avremmo pensato di dover difendere la madre di Perla. Ma la donna, questa settimana, è stata pesante si, ma non ha voluto offendere chi ha degli attacchi di panico o giudicare. Ha solo detto ache non ci si deve nascondere dietro “all’attacco di panico”, visto che molti dei suoi atteggiamenti, sono discutibili anche quando dice di essere lucida. Il discorso diè stato ben chiaro, come era chiaro che ...

