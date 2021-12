Marco Mengoni canta l' amore tra due uomini | Se qualcuno mi giudicherà | pazienza

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco sul suo incontro con Sergio #Mattarella: 'Istintivamente mi è venuto di mostrare apprezza… - La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Non mi dispiacerebbe vedere Draghi al Quirinale. Mi sembra molto affidabile ed essenzia… - Erica64368024 : RT @RadioZetaOf: ?? Un bel #game per @mengonimarco , lo abbiamo chiamato 'Christmas is here'! ?? Abbiamo preso dei ritornelli di alcune canzo… - an12frnc : RT @Rossaliena: Annunciata or ora al tg de la7, Marco Mengoni! Che emozione? #ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

' Ho avuto il covid , ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un'influenza '. E' quanto dichiarato da, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo. Il cantante ha raccontato la sua esperienza dopo essere risultato positivo al covid: 'Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi ..."Ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari" "Ho avuto il covid, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un'influenza"., in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, racconta la sua esperienza da malato di covid. "Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 ...La rivelazione e l'appello di Marco Mengoni a Otto e Mezzo: “Ho avuto il covid, non è una semplice influenza, mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni” ...Marco Mengoni: "Ho avuto il Covid, sono stato veramente male". Coronavirus - Il cantante di Ronciglione a La7 racconta la sua esperienza: "Per me non è stato come una normale influenza, mi ha messo al ...