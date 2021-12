Marani | “Grande equilibrio in testa | ma il Milan ha il gruppo più forte”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo, parlando della lotta scudetto ha individuato nella squadra attualmente più attrezzata per la vittoria finale

Advertising

MilanNewsit : Marani: 'Grande equilibrio in testa, il Milan ha il gruppo più forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Grande

Pianeta Milan

... La Casa dello Sport dalle 11:30 alle 12:25, dalle 14:30 alle 15:30, dalle 17:30 alle 18:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, MatteoIl meglio delsport, ...Napoli calcio - Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: 'Sono molto curioso di vedere Napoli - Atalanta, ... Spalletti dovrà essere bravo, dovrà avere unasagacia e non farsi ...Il noto giornalista Matteo Marani e presidente della fondazione Museo del Calcio, ospite all'evento tenutosi a Coverciano sulla storia della Nazionale Italiana a Firenze, ha parlato di ...Matteo Marani è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la lotta al vertice fra Napoli, Milan, Inter e Atalanta: “Io vedo un grande equilibrio in testa al campionato con quattro ...