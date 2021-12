Manuel Bortuzzo scarica definitivamente Lulù | Non siamo fatti per stare insieme - Poi la nomina

Advertising

MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno con noi Tommaso Eletti, l’amico di Manuel Bortuzzo Alex Castelluccio, Mirko Ganci… - Palpao4 : RT @LucaVismara: Manuel Bortuzzo ha questo alone di presunzione e arroganza che è veramente intollerabile. #GFVIP - grimmiegirll : Ma chi cazzo è ‘sto Manuel Bortuzzo??? - trashaddct : RT @LucaVismara: Manuel Bortuzzo ha questo alone di presunzione e arroganza che è veramente intollerabile. #GFVIP - Santuz15 : RT @LucaVismara: Manila che dice che le Principesse non sono VIP. E ci sta. Lo dice a Manuel Bortuzzo. A Manuel Bortuzzo. Che annuisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Sembra ormai arrivata al capolinea la relazione trae Lulù Selassié al 'GF Vip'. In settimana, i due hanno avuto diverse discussioni dopo alcuni comportamenti di Lulù che non sono piaciuti all'atleta. La decisione della principessa di ...... rinata è Lulù Selassié che è apparsa in puntata con degli occhiali e un self - control tutto nuovo, che però perde subito quando si tratta di litigare con Maria Monsè e con(Voto 6). ...I 5 momenti più importante della 24esima puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 3 dicembre. Si è raccontata a fondo, Katia Ricciarelli, che in settimana aveva raccontato come il Grande Fratello Vi ...Flop: Manuel Bortuzzo. Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere definitivamente con Lulù, ma per farlo ha scelto la via più dura e la ragazza non l'ha presa benissimo. Al momento d ...