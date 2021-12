Manuel Bortuzzo nomina Lulù | che scoppia a piangere in diretta

(Di sabato 4 dicembre 2021) GF Vip:Letion al Grande Fratello Vip scatenano sempre diversi malumori tra i vipponi. Radunati per dare il proprio voto, la sorpresa è giunta quandoper la prima volta non presente nella lista dei preferiti, hato per la seconda volta di fila (la prima in confessionale) Lucrezia L'articolo proviene da Novella 2000.

L'attore, conosciuto tra gli appassionati di serie tv per il suo ruolo in Skam Italia e in altre importante fiction come Il paradiso delle signore , interpreteràin un film sulla sua ...Dopo essere stata derisa dal padre di, anche il figlio ieri sera ha fatto lo stesso nei confronti di Lulù Selassié . Ormai il rapporto tra la principessa etiope,e la sua famiglia (che continua a evidenziare l'...Dopo l'inaspettato gesto di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip Lulù Selassié non è riuscita a trattenere le lacrime, ecco cosa è successo.La giovane ex promessa del nuoto italiano ha perso tutta la pazienza nei confronti di Lulù, verso la quale si è sfogato con parole durissime ...