(Di sabato 4 dicembre 2021) Quando l’nza può creare problemi. Chiedere a Cristianoche, dopo la doppietta decisiva contro l’Arsenal di giovedì scorso, ha ovviamenteto con il suo classico ‘Siiiuuu’ e con la giravolta. Ma probabilmente ha messoile adesso la sua presenza per la partita contro il Crystal Palace, che segnerà anche l’esordio ufficiale di Rangnick in panchina al, è a forte rischio. Una decisione verrà presa nelle prossime ore. SportFace.

Secondo il Sun Cristiano Ronaldo rischia di saltare l'esordio di Ralf Rangnick sulla panchina del. Il motivo è un infortunio al ginocchio subito arrivato a causa della sua stessa ...... che potrebbe saltare l'esordio di Rangnick sulla panchina dello: il motivo è clamorosoCristiano Ronaldo non è rimasto entusiasta del ritorno al. Si aspettava sicuramente di ...Manchester United: Ronaldo esulta facendo 'Siiuuu' e si fa male al ginocchio. In dubbio per il match di domani ...Cristiano Ronaldo, cosa fai?! Come si è infortunato l’ex Juventus con il Manchester United. Ecco le ultime notizie Ha del clamoroso quello che arriva dall’Inghilterra. Secondo il Sun Cristiano Ronaldo ...