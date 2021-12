Maltempo, ancora allerta gialla in Campania (Di sabato 4 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo con livello di criticita’ idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per l’impatto che le nuove precipitazioni previste possono avere sul territorio. A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 5 dicembre, infatti, si prevedono temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associate anche possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sono ancora possibili cadute massi in piu’ punti del territorio e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’meteo con livello di criticita’ idrogeologica di colore Giallo su tutta laper l’impatto che le nuove precipitazioni previste possono avere sul territorio. A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 5 dicembre, infatti, si prevedono temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associate anche possibili raffiche di vento nel corso delle precipitazioni. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sonopossibili cadute massi in piu’ punti del territorio e ...

