Maggioranza divisa su misure anti rincari | pronta per la lotta sul Quirinale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nel centro - sinistra per ora regge sostanzialmente il silenzio chiesto da Letta e Conte, nel centro - destra vale la parola d'ordine salviniana 'no a un presidente targato Pd'

PAURA E PREGIUDIZIO A una settimana dalla sua segnalazione la variante #Omicron colpisce un'Italia divisa fra maggioranza silenziosa e minoranza rumorosa. Il contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti scatterebbe sopra i 75mila euro, ma la maggioranza è divisa.

Nel centro - sinistra per ora regge sostanzialmente il silenzio chiesto da Letta e Conte, nel centro - destra vale la parola d'ordine salviniana 'no a un presidente targato Pd'Tra i temi toccati anche quello della riunificazione di Cipro e gli sforzi per pacificare l'isola oggidolorosamente tra la parte agreco - cipriota e la parte turco - cipriota. "...In Consiglio dei Ministri i partiti di maggioranza si sono spaccati, con la contrarietà espressa dal Centrodestra e da Italia Viva. Infine la mediazione ...I partiti si dividono sugli 8 miliardi da destinare alla riduzione delle tasse e su un possibile contributo di solidarietà per i più ...