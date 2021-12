(Di domenica 5 dicembre 2021) Al principio era il Brasile degli anni ’70; Nel concreto la solita gara corri e picchia. Spalletti ha preso Gasp e gli ha spiegato la matematica del tressette solo che gli mancava “L’asso, ‘o doje e o’ tre” A memoria d’uomo nessuno lo ricordava titolare. Figura mitologica : metà uomo metà pacco di scambio. Ha sfoderato una prestazione epica, due assist, due tiri in porta….Kevin il barbaro! Cosa vogliamo più chiedere a Mario Rui? Oramai per farsi applaudire si è ripromesso di aprire la galleria Vittoria. È vero, ha dei limiti… Ma è accussì, anema ‘e core. Ma èmia o Davidil? Ma po’ Zapata l’ha presa con la mano? Sono dubbi, leciti dubbi. Fa male perché, nonostante tutto, con mezza squadra tra tribuna e ...

Advertising

ricpuglisi : Ma a #PropagandaLive se la dicono e se la cantano da soli, o è una mia impressione? - napolista : Ma è impressione mia o #Ospina stava inchiodato come il puntale sull’albero? Fa male perché, nonostante tutto, con… - GestiNushi : Mi chiedo perchè tutte le ragazze napoletane su facebook hanno , nessuna esclusa, pose in foto con le labbra a sed… - silvia_nb8 : @alessan28580338 Io una volta lo seguivo, poi l’ho defollowato. L’80-90% dei post sono citazioni da interviste, me… - giusyoni : È solo una mia impressione o i commentatori vari del calcio mostrano una verve particolare nel sottolineare 'che be… -

Ultime Notizie dalla rete : impressione mia

ilnapolista

Puntata dopo puntata i due hanno aggiunto tasselli importanti al loro flirt, dando l'di ... Se laprofessione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema". Difficile ...Abbiamo trovato il gol subito e questo secondo me ha aiutato, poi laè che se non ci fosse stata l'espulsione la partita l'avremmo controllata molto meglio. Poi, è chiaro che se ti ...La recensione de La mia amica Peppa Pig, un gioco per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch pensato esclusivamente per i piccoli fan della maialina. I videogiochi, come tutti i prodotti commerciali, ...