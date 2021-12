Lulù Selassié: scoppia la lite con una gieffina. Ecco il motivo (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Lulù Selassié sbotta contro Maria Monsè. Le due gieffine si sono scontrate con un’accesa discussione. Ecco cos’è accaduto Lulù Selassié e Maria Monsè si scontrano con un’accesa discussione nel corso della ventiquattresima puntata. Il GF mostra ai gieffini le varie clip dall’ingresso di Maria, dove la gieffina purtroppo non è stata accolta con affetto, anzi diverse vippone si sono subito scagliate contro la Monsè. Lulù infastidita dalle parole ascoltate durante il confessionale di Maria si è sentita giudicata per aver avuto un attacco di panico. Maria infatti rivela che la principessa ha origliato il suo Confessionale, questo atteggiamento ha scaturito un’enorme polemica dentro la Casa. Leggi anche –> diretta grande fratello vip puntata di venerdi 3 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 dicembre 2021)sbotta contro Maria Monsè. Le due gieffine si sono scontrate con un’accesa discussione.cos’è accadutoe Maria Monsè si scontrano con un’accesa discussione nel corso della ventiquattresima puntata. Il GF mostra ai gieffini le varie clip dall’ingresso di Maria, dove lapurtroppo non è stata accolta con affetto, anzi diverse vippone si sono subito scagliate contro la Monsè.infastidita dalle parole ascoltate durante il confessionale di Maria si è sentita giudicata per aver avuto un attacco di panico. Maria infatti rivela che la principessa ha origliato il suo Confessionale, questo atteggiamento ha scaturito un’enorme polemica dentro la Casa. Leggi anche –> diretta grande fratello vip puntata di venerdi 3 ...

loveculturale : #gfvip Chiedo aiuto ai #prelemi con cui ho lottato per Giulia e alle poche vere #mellos Chiedo aiuto anche al… - fatinacattiva : @GrandeFratello potreste rendere meno evidente il fatto che volete liberarvi delle sorelle Selassie? È tutto molto… - 361_magazine : - Debina87 : Ma Carmen peró è un'altra che ha dato ragione alle Selassié e poi nomina Lulù. Vabbé lasciamo perdere vah #gfvip - bluemoonblue00 : Giucas 'nomino Jessica' Signorini 'come mai?' Giucas 'Lulù non la posso nominare quindi nomino Jessica' Ah ma allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GRANDE FRATELLO VIP 2021/Diretta: Soleil e Alex momento della chiarezza (24a puntata) ...generazionale tra le concorrenti della casa del Grande Fratello Vip tra le due sorelle Selassié ... Lulù invece ha più volte precisato che il suo passato non abbia nulla da invidiare a persone più adulte ...

Clarissa Selassié attacca Maria Monsè: 'Parli alle spalle delle mie sorelle' ... 'Patetico il modo in cui parli alle spalle delle mie sorelle' Maria Monsè una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si è scagliata contro Lulù e Jessica Selassié, nel corso della puntata ...

La madre di Manuel Bortuzzo attacca Lul Selassi e lei scoppia a piangere Gossip News ...generazionale tra le concorrenti della casa del Grande Fratello Vip tra le due sorelle...invece ha più volte precisato che il suo passato non abbia nulla da invidiare a persone più adulte ...... 'Patetico il modo in cui parli alle spalle delle mie sorelle' Maria Monsè una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si è scagliata controe Jessica, nel corso della puntata ...