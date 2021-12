Lulù Selassié e Maria Monsè, è scontro (quasi) fisico: “Pazza! Iena!” (Di sabato 4 dicembre 2021) Lulù Selassié e Maria Monsè si sono scontrate al Grande Fratello Vip. Poco prima di accusare Sophie Codegoni di volerle avvelenare i polmoni, l’ex volto di Non è la Rai ha additato la principessa di esasperare i suoi attacchi di panico per giustificare tutte le offese che dice. “Mi sono sentita disprezzata da loro Lulù, Jessica e Sophie, ndr, ci sono rimasta male: il mio rimanerci male è proporzionale all’amore che ci avevo messo nel conoscerle“, ha dichiarato Maria Monsè cercando di mantenere la calma. Calma non rispettata da Lulù Selassié, che ha subito messo la quarta partendo all’attacco. “Maria è idiota e imbecille perché prende in giro gli attacchi di panico e nessuno si deve permettere di prendere in giro. ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021)si sono scontrate al Grande Fratello Vip. Poco prima di accusare Sophie Codegoni di volerle avvelenare i polmoni, l’ex volto di Non è la Rai ha additato la principessa di esasperare i suoi attacchi di panico per giustificare tutte le offese che dice. “Mi sono sentita disprezzata da loro, Jessica e Sophie, ndr, ci sono rimasta male: il mio rimanerci male è proporzionale all’amore che ci avevo messo nel conoscerle“, ha dichiaratocercando di mantenere la calma. Calma non rispettata da, che ha subito messo la quarta partendo all’attacco. “è idiota e imbecille perché prende in giro gli attacchi di panico e nessuno si deve permettere di prendere in giro. ...

