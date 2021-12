L' ultimo video di Angela Merkel da cancelliera | ' Fate attenzione al virus infido'

(Di sabato 4 dicembre 2021) Negli ultimi due anni il suo impegno è stato soprattutto quello di combattere la pandemia in un paese nel quale il '' negazionista e complottasti è ben più presente che in altri paese e nel quale ...

Advertising

rtl1025 : ?? @mengonimarco presenta il suo ultimo album #MATERIATERRA: 'Questo è il primo capitolo di una trilogia. Mi sono fa… - juventusfc : Derby della Mole. Ultimo secondo. ???? #GoalOfTheDay - valery35879637 : RT @OKalitera: Pier che ingenuamente pensava fosse l’ultimo sforzo che gli toccava fare, Giulia che lanciava il messaggio “sono sottona ma… - bazirelamyun : BASTA DOPO LA CANZONE SUL TONNO DI JIN HO DECISO CHE LO ULTIMO. HAHAHAHAHHA. NUOVA HIT E NON SI DISCUTE ????????????????????… - TelevideoRai101 : Ultimo video Merkel: 'Attenti,è infido' -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo video

Adnkronos

12.15Merkel: "Attenti,è infido"messaggio accorato della Cancelliera uscente Merkel ai tedeschi. "Attenzione al virus,è infido. Prendetelo molto seriamente. E' la quarta ondata ed ...... la Feralpisalò ha addirittura vinto in goleada nell'6 - 0 contro la Pergolettese in casa e ... goleada gardense DIRETTA PRO PATRIA FERALPISALÒ STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA La ...Diretta Milan Salernitana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, risultato live del match della sedicesima giornata d’andata di Serie A.Diretta Napoli Inter Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 11^ giornata del campionato 1.