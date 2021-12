Lucchese-Carrarese, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 4 dicembre 2021) Lucchese-Carrarese in campo oggi alle ore 17:30. Derby sentitissimo, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. I padroni hanno l’obbligo di proseguire sulla scia delle ultime giornate e muovere la classifica, in settimana i rossoneri hanno avuto l’unico inconveniente che riguarda l’infortunio di Papini, con il difensore che si è dovuto fermare di nuovo e ne avrà per un po’ di tempo. Ospiti reduci da un poker rifilato al Teramo in casa, i 3 punti garantirebbero l’avanzamento in classifica. Ecco le ultime news del match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Lucchese-Carrarese I padroni di casa occupano attualmente l’ottava posizione in classifica a quota 22 punti con uno storico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 17:30. Derby sentitissimo, valido per la diciassettesima giornata del campionato diC, Girone B. I padroni hanno l’obbligo di proseguire sulla scia delle ultime giornate e muovere la classifica, in settimana i rossoneri hanno avuto l’unico inconveniente che riguarda l’infortunio di Papini, con il difensore che si è dovuto fermare di nuovo e ne avrà per un po’ di tempo. Ospiti reduci da un poker rifilato al Teramo in casa, i 3 punti garantirebbero l’avanzamento in classifica. Ecco le ultime news del match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI padroni di casa occupano attualmente l’ottava posizione in classifica a quota 22 punti con uno storico ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: un bel derby toscano, live score ... DERBY TOSCANO Sfida che attira la nostra attenzione in questo sabato riservato ai risultati della Serie C è senza dubbio il derby toscano che si accenderà questo pomeriggio tra Lucchese e Carrarese.

Calcio, il programma delle partite del fine settimana ... Empoli - Udinese Lunedì 6 dicembre ore 20.45: Cagliari - Torino SERIE C GIRONE B, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA DOMENICA ORE 14.30 Pontedera - Teramo sabato ore 14.30 Lucchese - Carrarese sabato ore

Lucchese-Carrarese, derby toscano al "Porta Elisa". Le probabili Tutto Lega Pro Serie C, oggi sette anticipi. Dove vedere tutte le partite in tv della 17a giornata Si apre oggi con sette match in programma, la 17a giornata di Serie C che è stata condizionata da due penalizzazioni di 2 punti. Dopo il Catania giovedì, ieri è toccato all'Imolese.

Lucchese-Carrarese, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv Lucchese-Carrarese in campo oggi alle ore 17:30, derby valido per la 17a giornata del campionato di Serie C, Girone B.

