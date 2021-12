Luca Perego: "Voglio portare la pasticceria professionale nelle case di tutti" (Di sabato 4 dicembre 2021) Non solo un libro di ricette, ma una raccolta di tecniche, segreti, preparazioni e consigli per portare la pasticceria professionale nel case di tutti: da quelli che si avvicinano con titubanza o spavalderia ad un dolce a più strati, a quelli che già sanno fare ma spesso improvvisano, o a quelli che anche se non hanno nessuno strumento ci Vogliono provare lo stesso. Lucake è il nome del libro (Mondadori) ma anche del suo account social da 291mila follower. Luca Perego è il nome invece con cui è nato 26 anni fa in un piccolo paesino di 2mila e 600 persone, in provincia di Lecco, Castello di Brianza, dove da tre generazioni la sua famiglia ha una panetteria. Il primo a dedicarsi al pane è stato il suo bisnonno. “Dico sempre che sono ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Non solo un libro di ricette, ma una raccolta di tecniche, segreti, preparazioni e consigli perlaneldi: da quelli che si avvicinano con titubanza o spavalderia ad un dolce a più strati, a quelli che già sanno fare ma spesso improvvisano, o a quelli che anche se non hanno nessuno strumento cino provare lo stesso.ke è il nome del libro (Mondadori) ma anche del suo account social da 291mila follower.è il nome invece con cui è nato 26 anni fa in un piccolo paesino di 2mila e 600 persone, in provincia di Lecco, Castello di Brianza, dove da tre generazioni la sua famiglia ha una panetteria. Il primo a dedicarsi al pane è stato il suo bisnonno. “Dico sempre che sono ...

