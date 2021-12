Luca Bizzarri e la figuraccia colossale del senatore | “Sempre sul pezzo | eh?”

Leggi su specialmag

(Di sabato 4 dicembre 2021) Scambio di tweet bollente trae ilElio Lannutti: ecco cos’è successo.durante un’intervista su Rai3 (screenshot YouTube)Negli ultimi giorni è stata diffusa la notizia della chiusura di “Quelli che il calcio” dopo ben 28 anni in onda. Lo show, condotto da, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, aveva ottenuto ascolti deludenti, che si aggiravano intorno al 2% di share. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Polemica su Rai, va in onda il servizio e scoppia il caos: “È stato vergognoso” Si era tentato di cambiare giorno, orario e di variare gli argomenti, rendendo il programma più coinvolgente ed interessante, ma nulla è servito. La Rai aveva quindi deciso di chiudere lo storico programma e il 2 Dicembre aveva mandato in onda ...