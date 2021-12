Locatelli: "Quarta dose possibilità concreta". Intanto è boom di prime dosi (Di sabato 4 dicembre 2021) Da un lato il Super Green pass, che da lunedì ridurrà gli spazi per i no-vax, dall’altro i timori per la risalita dei contagi: fatto sta che sono tornate a vedersi le file agli hub per vaccini, negli ultimi sette giorni ne sono stati somministrati 2,7 milioni, di cui 232mila prime dosi (numeri che non si vedevano da due mesi), e i booster da lunedì viaggiano al ritmo di 350-400mila al giorno. Ma potrebbe non bastare. “Una Quarta dose del vaccino anti-Covid è una possibilità concreta”, spiega il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. La terza dose, infatti, potrebbe generare “una risposta di memoria” ma non si può ancora dire quanto durerà questa protezione. Tramontata, di fatto, la possibilità che contro il Covid si possa raggiungere ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Da un lato il Super Green pass, che da lunedì ridurrà gli spazi per i no-vax, dall’altro i timori per la risalita dei contagi: fatto sta che sono tornate a vedersi le file agli hub per vaccini, negli ultimi sette giorni ne sono stati somministrati 2,7 milioni, di cui 232mila(numeri che non si vedevano da due mesi), e i booster da lunedì viaggiano al ritmo di 350-400mila al giorno. Ma potrebbe non bastare. “Unadel vaccino anti-Covid è una”, spiega il coordinatore del Cts, Franco. La terza, infatti, potrebbe generare “una risposta di memoria” ma non si può ancora dire quanto durerà questa protezione. Tramontata, di fatto, lache contro il Covid si possa raggiungere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Locatelli: 'Quarta dose possibilità concreta'. I casi crescono nel Nordest e tra gli under 20' #ANSA - Corriere : Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Finora nessuna variante resiste a #vaccino, quarta dose non esclusa'. - albertotozzi3 : RT @QLexPipiens: Locatelli fa le cose per bene... Locatelli: 'Quarta dose del vaccino possibilità concreta.' - EmMicucci : RT @Corriere: Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» -