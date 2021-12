Livorno | giuramento degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale Presenti sottosegretario Pucciarelli e Capi di Stato maggiore della difesa e della marina video

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il capo diha voluto ringraziare le famiglieaugurando loro 'buon vento per un futuro ricco di soddisfazioni nella Forza Armata L'articolo proviene da Firenze Post.

, 4 dicembre 2021 Alla presenza del sottosegretario alla Difesa senatore Stefania Pucciarelli,...vento ' per un futuro ricco di soddisfazioni nella Forza Armata battezzato oggi dal...Sono 135 gli allievi ufficiali della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia Navale e 7 allievi ufficiali piloti di complemento che, nonostante ...Il tradizionale appuntamento quest'anno caratterizzato dal maltempo. Una giornata che cade nel 140ennale dalla fondazione dell'istituzione ...“Agli Allievi protagonisti dell’odierno Giuramento e a tutti i frequentatori della Brigata Allievi rivolgo un sentito ringraziamento per questa scelta di impegno intrapresa con il percorso in ...