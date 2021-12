LIVE – Verona-Ravenna 2-0 25-16 | 25-17 | 13-15 | Superlega 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 4 dicembre 2021) Latestuale di-Consar RCM, anticipo della decima giornata di andata del campionato didimaschile. Scontro di bassa classifica tra gli scaligeri, penultimi a quota 5 punti, e la formazionete, ultima con soli due punti e zero vittorie. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 4 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...