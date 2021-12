LIVE Sport Invernali, 4 dicembre in DIRETTA: Rieder-Kainzwaldner quarti nello slittino (Di sabato 4 dicembre 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 4 dicembre Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, sabato 4 dicembre 2021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 4 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMABuongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 42021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard,, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 4 ...

Advertising

SkySport : ?? MESSI PALLONE D'ORO 2021 ?? Secondo Lewandowski, terzo Jorginho ?? LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Sport Invernali 4 dicembre in DIRETTA: azzurri indietro nel doppio di slittino - #Sport #Invernali #dicembre… - fwmurnau_ : Posso dire di non aver mai visto live così fetenti e scadenti come quelle di OCW Sport - ilmilanesenews : Roma Inter è il big match della sedicesima giornata di Serie A: ecco dove vederla in diretta tv e streaming e quali… - luca_carioli : @maxbiaggi @VoxanMotors @Michelin_Sport @Sterilgarda @FIM_live Grande Max. Grandissimo!!! Basta così però eh ?? -