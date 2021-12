LIVE Sport Invernali, 4 dicembre in DIRETTA: ora la discesa maschile. Dominik Fischnaller spreca e chiude terzo (Di sabato 4 dicembre 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 4 dicembre Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, sabato 4 dicembre 2021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 4 dicembre ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMABuongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 42021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 4...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… - SkySport : ?? MESSI PALLONE D'ORO 2021 ?? Secondo Lewandowski, terzo Jorginho ?? LIVE ?? - falconhamada_90 : RT @SkySport: Borussia Dortmund-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVE ? In diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K #SkySport #SkyBu… - SkySport : Borussia Dortmund-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVE ? In diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K… -