LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: tutte contro Johaug dalle 12! Krueger firma la tripletta norvegese! Azzurri indietro (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Al via per l’Italia Elisa Brocard con il 9, Martina Di Centa con il 49, Caterina Ganz con il 61 e Greta Laurent con il 67. Ganz può puntare ad entrare in zona punti anche se sarà molto complicato 11.53: Le outsider della gara odierna potrebbero arrivare dalla Russia ma soprattutto dagli Stati Uniti con Brennan e Diggins su tutte 11.50: La padrona di casa si dovrà guardare dall’assalto delle svedesi, Frida Karlsson, grande protagonista a Ruka ed Ebba Andersson 11.47: La grande favorita è sempre lei, la norvegese Therese Johaug, anche se la condizione non è ancora quella dei giorni migliori 11.45: Tra un quarto il via della 10 km femminile in tecnica libera con partenza a intervalli. Bentornati alla DIRETTA LIVE! 11.13: Appuntamento alle ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55: Al via per l’Italia Elisa Brocard con il 9, Martina Di Centa con il 49, Caterina Ganz con il 61 e Greta Laurent con il 67. Ganz può puntare ad entrare in zona punti anche se sarà molto complicato 11.53: Le outsider della gara odierna potrebbero arrivare dalla Russia ma soprattutto dagli Stati Uniti con Brennan e Diggins su11.50: La padrona di casa si dovrà guardare dall’assalto delle svedesi, Frida Karlsson, grande protagonista a Ruka ed Ebba Andersson 11.47: La grande favorita è sempre lei, la norvegese Therese, anche se la condizione non è ancora quella dei giorni migliori 11.45: Tra un quarto il via della 10 km femminile in tecnica libera con partenza a intervalli. Bentornati alla! 11.13: Appuntamento alle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Krueger firma la tripletta norvegese! De Fabiani si illud… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: torna la 'Birds of Pray', Dominik Paris deve svoltare - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa libera maschile sabato Beaver Creek 2021 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… -