LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Krueger firma la tripletta norvegese! De Fabiani si illude e crolla. Alle 12 le donne (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: Solo Norvegia sul podio: vince l’ex campione olimpico Simen Hegstad Krueger, secondo posto per Hans Christer Holund, terzo posto per la sorpresa di giornata Martin Loewstroem Nyenget 11.08: Bolshunov chiude la sua prova al 14mo posto con 44? di ritardo da Krueger. Tutti i russi hanno perso tantissimo nel finale 11.07: Niskanen si ritira, Bolshunov è 13mo al km 13.5 11.05: Manca solo Bolshunov al traguardo tra i big ma non sembra in grado di impensierire i primissimi. tripletta norvegese sul podio, sette nei primi dieci per la Norvegia 11.03: Una sofferenza il finale di De Fabiani che accumula un ritardo enorme, 1’52?5 ed è 26mo, comunque migliore degli azzurri 11.01: De Fabiani 36mo a 1’16” al km 12, dove Bolshunov ha ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08: Solo Norvegia sul podio: vince l’ex campione olimpico Simen Hegstad, secondo posto per Hans Christer Holund, terzo posto per la sorpresa di giornata Martin Loewstroem Nyenget 11.08: Bolshunov chiude la sua prova al 14mo posto con 44? di ritardo da. Tutti i russi hanno perso tantissimo nel finale 11.07: Niskanen si ritira, Bolshunov è 13mo al km 13.5 11.05: Manca solo Bolshunov al traguardo tra i big ma non sembra in grado di impensierire i primissimi.norvegese sul podio, sette nei primi dieci per la Norvegia 11.03: Una sofferenza il finale di Deche accumula un ritardo enorme, 1’52?5 ed è 26mo, comunque migliore degli azzurri 11.01: De36mo a 1’16” al km 12, dove Bolshunov ha ...

