LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Kalrsson batte Johaug! Krueger firma la tripletta norvegese! L’Italia non c’è (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: Con un buon rettilineo finale Caterina Ganza si inserisce in 29ma posizione a 1’33” dalla testa. Ha perso un minuto nell’ultimo giro 12.58: Ganz è vicina al traguardo, era già 31ma< al km 9.8, difficilmente andrà a punti. Tappa fallimentare per la spedizione azzurra 12.57: A completare la top ten: Fossesholm (Nor), Nepryaeva (Rus), T. Weng (Nor), Andersson (Swe), Sorina (Rus), H. Weng (Nor), Haga (Nor) 12.54: Situazione ormai definita per il podio e probabilmente anche per la top ten. La svedese Frida Karlsson vince un fantastico duello con la norvegese Therese Johaug. Tra le due solo 3 decimi di differenza. Terzo posto e primo podio stagionale per la statunitense Brennan, grande protagonista del Tour de Ski lo scorso anno 12.53: Ganz ha perso altri 20? in meno di un km. E’ 27ma a 1’17” 12.51: ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59: Con un buon rettilineo finale Caterina Ganza si inserisce in 29ma posizione a 1’33” dalla testa. Ha perso un minuto nell’ultimo giro 12.58: Ganz è vicina al traguardo, era già 31ma< al km 9.8, difficilmente andrà a punti. Tappa fallimentare per la spedizione azzurra 12.57: A completare la top ten: Fossesholm (Nor), Nepryaeva (Rus), T. Weng (Nor), Andersson (Swe), Sorina (Rus), H. Weng (Nor), Haga (Nor) 12.54: Situazione ormai definita per il podio e probabilmente anche per la top ten. La svedese Frida Karlsson vince un fantastico duello con la norvegese Therese Johaug. Tra le due solo 3 decimi di differenza. Terzo posto e primo podio stagionale per la statunitense Brennan, grande protagonista del Tour de Ski lo scorso anno 12.53: Ganz ha perso altri 20? in meno di un km. E’ 27ma a 1’17” 12.51: ...

