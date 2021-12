LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia fa il bis! “Ora la vera sfida è il superG” (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: LA SECONDA VITTORIA DI Sofia Goggia A Lake Louise Sofia Goggia: “ORA LA vera sfida E’ IL superG. IO COME ISOLDE KOSTNER? I CONTI A FINE CARRIERA” LA CRONACA DEL SUCCESSO DI Sofia Goggia LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI IL MONTEPREMI DI Sofia Goggia LE PAGELLE DEL 4 DICEMBRE LA CLASSIFICA DELLE ITALIANE PIU’ VINCENTI 22.23 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 22.21 Si chiude dunque la gara con la vittoria netta di Sofia Goggia, la n.13 in carriera, decima in Discesa. I piazzamenti delle altre ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: LA SECONDA VITTORIA DI: “ORA LAE’ IL. IO COME ISOLDE KOSTNER? I CONTI A FINE CARRIERA” LA CRONACA DEL SUCCESSO DILA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI IL MONTEPREMI DILE PAGELLE DEL 4 DICEMBRE LA CLASSIFICA DELLE ITALIANE PIU’ VINCENTI 22.23 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 22.21 Si chiude dunque la gara con la vittoria netta di, la n.13 in carriera, decima in. I piazzamenti delle altre ...

