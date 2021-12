LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise in DIRETTA | Sofia Goggia domina | seconda vittoria ad un passo

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA21.24 La statunitense Wiles è 19ma a 3?01. Ora Francesca Marsaglia in caccia di riscatto dopo la prestazione di ieri che l’ha vista uscire dalla zona punti. 21.22 L’americana Wright è 19ma a 3?06. 21.21si avvicina allan.13 in carriera, la decima in. Sarebbe il sesto successo di fila nelle discese a cui ha preso parte. 21.20 I pettorali delle ultime azzurre in gara: 23 Francesca Marsaglia, 42 Roberta Melesi, 51 Karoline Pichler, che chiuderà la competizione. 21.18 Sono scese le prime 20 atlete.è largamente in testa con 84 centesimi su Johnson e 98 su Suter: distacchi più umani rispetto a ieri, ma comunque ...

Advertising

azzurro_di_sci : RT @Eurosport_IT: È ANCORA ROCKET SOFI ???????? ?? Segui la gara LIVE: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Lake Louise in DIRETTA: si comincia Sofia Goggia ancora pettorale n.5 - #alpino #Discesa… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Sci alpino, seconda discesa femminile #LakeLouise 2021 @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE! Kilde vince Super G, ora la discesa femminile con Goggia e otto azzur… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Dominik Paris - #alpino #Discesa #Beaver… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...della Coppa del Mondo - La cronaca della discesa di ieri Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella seconda discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di......sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA 21.17 L'austriaca Nicole Schmidhofer è ancora ben distante dalla forma ideale dopo il grave infortunio. Chiude ultima a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 21.03: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento alla seconda discesa libe ...