LIVE – Russia-Germania, semifinale Coppa Davis 2021: tutti gli aggiornamenti (Di sabato 4 dicembre 2021) Il LIVE della sfida tra Russia e Germania, valevole per la semifinale della Coppa Davis 2021. Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov affrontano una della sorprese del torneo, considerata l’assenza di Alexander Zverev: i tedeschi si affidano a Struff, Gojowczyk e al doppio Krawietz/Puetz. Di seguito tutti i collegamenti utili per seguire integralmente il confronto in tempo reale, non appena disponibili, nella giornata di sabato 4 dicembre dalle ore 16:00. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO I PROTAGONISTI DI tutti I TEAM Russia-Germania (inizio non prima delle ore 16.00) RUBLEV-GOJOWCZYK IN ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildella sfida tra, valevole per ladella. Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov affrontano una della sorprese del torneo, considerata l’assenza di Alexander Zverev: i tedeschi si affidano a Struff, Gojowczyk e al doppio Krawietz/Puetz. Di seguitoi collegamenti utili per seguire integralmente il confronto in tempo reale, non appena disponibili, nella giornata di sabato 4 dicembre dalle ore 16:00. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO I PROTAGONISTI DII TEAM(inizio non prima delle ore 16.00) RUBLEV-GOJOWCZYK IN ...

