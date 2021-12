LIVE Roma-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | Mourinho in emergenza | i campioni d’Italia cercano il colpaccio

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dimatch diA, la squadra disi trova in gravi difficoltà viste le numerose assenze. Nell’dovrebbe trovare posto dall’inizio Dzeko che ritrova la sua ex squadra. Titolare anche Lautaro Martinez con Perisic e Dumfries sugli esterni. Mediana con Calhanoglu trequartista e Barella con Brozovic a centrocampo. In difesa fuori De Vrij, dentro Dimarco a sinistra con al centro della difesa Skriniar e Bastoni a destra. In porta Handanovic. Problemi di formazione per, che nella sconfitta di Bologna ha perso Abraham e Karsdorp per squalifica e anche El Shaarawy per infortunio. L’allenatore portoghese ...