LIVE PRIMAVERA - Napoli-Inter | le formazioni ufficiali | Cioffi e Ambrosino guidano l' attacco azzurro Nell' Inter c' è Satriano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, undicesima giornata del campionato1. Gli azzurrini sono reduci dal successo per 1-0 contro il Lecce che ha consolidato il secondo posto in solitaria in classifica con 19 punti; 4 lunghezze più dietro ci sono i nerazzurri di mister Christian Chivu hanno vinto l'ultimo match in casa con il Pescara per 2-0, ma mercoledì sono stati eliminati ai rigori dal Sassuolo dalla Coppa Italia. Mister Frustalupi recupera giocatori importantissimi:a lista dei convocati ci sono anche Costanzo,e bomber. Ancora assente Pesce, mentre entrando dalla panchina potranno dare un grosso contributo Vergara e Mercurio. ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Primavera, Napoli-Inter formazioni ufficiali: prima da titolare per Andersen - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PESCARA - JUVENTUS PRIMAVERA 1-1: pareggio di Sakho - gilnar76 : Pescara Juve Primavera 0-1 LIVE: Scaglia sicuro in uscita #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Primavera 1, Napoli-Inter: le formazioni ufficiali:… - gilnar76 : Pescara Juve Primavera 0-1 LIVE: Mehic colpisce la traversa! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE PRIMAVERA

Cittaceleste.it

Risultati Coppa Italia/ Diretta golscore: Inter out, Fiorentina ok! Ricordiamo l'ultima sfida, andata in scena nel settembre 2019, e vinta dallaallenata da Armando Madonna ...... dove il gruppo è al lavoro sul nuovo disco, atteso per la prossima. Dopo la residenza in ... Piero Pelù, tanto gasato dallo show fatto dal gruppo pochi giorni prima in tv, a Propaganda, ...Diretta Napoli Inter Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 11^ giornata del campionato 1.Le formazioni ufficiali: Napoli: 1 Idasiak, 2 Barba, 28 Marchisano, 19 Di Dona, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D'Agostino, 94 Saco, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 11 ...