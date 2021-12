LIVE - Napoli-Atalanta | Elmas e Malcuit titolari

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 dicembre 2021) Cari lettori di Spaziobenvenuti alla diretta testuale della sfida del Diego Armando Maradona tra. Il match andrà in scena alle ore 20:45 e sarà una sfida molto importante per gli uomini di Luciano Spalletti. Gli azzurri cercano una vittoria che possa permettere di scavalcare Milan e Inter in classifica per riprendersi il primo posto in solitaria. L', dal proprio canto, vuole vincere e continuare il momento magico per entrare definitivamente in corsa per lo Scudetto. Tweets by ssc(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka,, Zielinski, Lozano; Mertens.: in aggiornamento...