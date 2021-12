Live In Courmayeur, sindaco Rota: "Abbiamo proposto la città come sede per il G7 del 2024” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Abbiamo proposto al Governo Courmayeur come sede per il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 del 2024”. Lo ha annunciato Roberto Rota, il sindaco della città valdostana che per il secondo anno ha ospitato Sky Tg24 Live In: “Siamo orgogliosi di aver ospitato per il secondo anno Live In di SkyTG24 - ha detto il primo cittadino - che ha portato due giorni di dibattiti sui più importanti temi di attualità e sul futuro, concentrando l'attenzione sui giovani” (IL RACCONTO DELLA PRIMA GIORNATA - LA SECONDA GIORNATA - L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE - IL PANEL SUI FEMMINICIDI - LE DOMANDE A PALÙ SUL COVID - L'INTERVISTA A NESPOLI - IL PANEL SUL CLIMA). Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) “al Governoper il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 del”. Lo ha annunciato Roberto, ildellavaldostana che per il secondo anno ha ospitato Sky Tg24In: “Siamo orgogliosi di aver ospitato per il secondo annoIn di SkyTG24 - ha detto il primo cittadino - che ha portato due giorni di dibattiti sui più importanti temi di attualità e sul futuro, concentrando l'attenzione sui giovani” (IL RACCONTO DELLA PRIMA GIORNATA - LA SECONDA GIORNATA - L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE - IL PANEL SUI FEMMINICIDI - LE DOMANDE A PALÙ SUL COVID - L'INTERVISTA A NESPOLI - IL PANEL SUL CLIMA).

