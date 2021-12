Live In Courmayeur | si chiude la seconda giornata | rivivi l' evento | VIDEO

(Di sabato 4 dicembre 2021) Termina l'targato Sky TG24. Sono intervenuti il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e i giovani di Fridays for Future sulla crisi climatica. Il ministro dell'Istruzione Bianchi: "La scuola resterà in presenza". Tra i temi affrontati, i fenomeni di odio con Liliana Segre e Paola Severino. Parentesi anche sul futuro dello Spazio, con Paolo Nespoli. Poi i focus su diritti LGBTQ+, femminicidi e Covid-19

Palù ha parlato a Sky Tg24Inaggiungendo che 'Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese'. Contagi tra i ...'Non sono un divinatore ma è verosimile', ha detto il presidente dell'Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù, rispondendo a una domanda a Sky Tg24In. 'Moderna e Pfizer - ha detto - ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In Courmayeur, Palù (Aifa): “Vaccini Covid sui bambini da 0 a 5 anni forse da Pasqua' ...COURMAYEUR (ITALPRESS) - "Per la scuola c'é grande prudenza. Tutto il mondo segnala un rilancio della pandemia, la situazione oggi nelle nostre scuole é sotto c ...