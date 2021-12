Live In Courmayeur | Segre | “Odio che ho conosciuto da bambina c’è ancora oggi”

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 dicembre 2021) Come combattere i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo? Se lo chiedono la senatrice a vita Liliana, sopravvissuta alla Shoah, e Paola Severino, giurista ed ex ministra della Giustizia, nella seconda giornata di Sky TG24In(L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI). “Purtroppo io hol’dama continuo a sperimentarlo anche adesso. Il contrario dell’è l’amore ed è la Costituzione stessa che introduce questo principio con l’articolo 3, che spiega come devono essere trattati gli esseri umani: tutti allo stesso modo”, ha detto. “Credo che l’amore sia la cosa più importante, è il primo sentimento che incontriamo dalla nascita. Dal punto di vista sociale l’amore è quello che deve contrapporsi ...