Live In Courmayeur, il ministro Bianchi a Sky TG24: "Scuola in presenza e ci resterà" (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella seconda giornata di Sky TG24 Live In Courmayeur (L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI) è intervenuto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Abbiamo sempre lavorato per riportare in presenza la Scuola. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo voluto che tornassero anche i professori. Vogliamo che sia una Scuola più legata al territorio, con solide basi per affrontare le incertezze del futuro. Questo si fa operando sugli ambienti, poi intervenendo sulle differenze che ci sono in Italia e sulle qualità della didattica. Va ricostruita l'unità del Paese. Il digitale permette di allargare la vista e di connettersi con il mondo. Serve fare più comunità, il luogo della Scuola, appunto", ha detto. "Nella Scuola va ritrovata la ...

