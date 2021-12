LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Verstappen alle spalle di Hamilton con una mescola di vantaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 La AlphaTauri di Gasly si sta confermando un osso durissimo per la Ferrari. 15.28 La classifica parziale: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:28.314 1 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.335 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.401 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.578 25 Carlos SAINZ Ferrari+0.980 2 6 Lando NORRIS McLaren+1.011 2 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.117 18 Charles LECLERC Ferrari+1.440 3 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.505 110 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.610 2 11 Esteban OCON Alpine+1.777 2 12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.844 1 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.875 2 14 Nicholas LATIFI Williams+2.052 1 15 Fernando ALONSO Alpine+2.159 2 16 George RUSSELL Williams+2.266 1 17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.810 2 18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.841 1 19 Sebastian VETTEL ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 La AlphaTauri di Gasly si sta confermando un osso durissimo per la Ferrari. 15.28 La classifica parziale: 1 LewisMercedes1:28.314 1 2 MaxRed Bull Racing+0.335 1 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.401 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.578 25 Carlos SAINZ Ferrari+0.980 2 6 Lando NORRIS McLaren+1.011 2 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.117 18 Charles LECLERC Ferrari+1.440 3 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.505 110 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.610 2 11 Esteban OCON Alpine+1.777 2 12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.844 1 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.875 2 14 Nicholas LATIFI Williams+2.052 1 15 Fernando ALONSO Alpine+2.159 2 16 George RUSSELL Williams+2.266 1 17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.810 2 18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.841 1 19 Sebastian VETTEL ...

