LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: risultati FP3, Verstappen davanti a Hamilton. Alle 18.00 le qualifiche (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 La classifica finale della terza sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita 2021 di F1: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:28.100 4 2 Lewis Hamilton Mercedes+0.214 3 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.529 5 4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.541 5 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.615 6 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.919 27 Charles LECLERC Ferrari+1.001 6 8 Carlos SAINZ Ferrari+1.049 5 9 Esteban OCON Alpine+1.077 4 10 Lando NORRIS McLaren+1.200 5 11 Fernando ALONSO Alpine+1.318 512 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.490 4 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.589 5 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.624 3 15 George RUSSELL Williams+1.934 3 16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.196 5 17 Nicholas LATIFI Williams+2.266 4 18 Lance STROLL Aston Martin+2.440

