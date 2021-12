LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: risultati FP3, Hamilton rischia una penalità! Alle 18.00 le qualifiche (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO TV8 qualifiche F1 IN CHIARO LEWIS Hamilton rischia UNA PENALITA’: COSA E’ SUCCESSO NELLE FP3 risultati E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 16.05 Ne sapremo di più tra poche ore. Alle 18.00 sono infatti in programma le qualifiche. Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi. Un saluto sportivo. 16.04 Per la Ferrari l’obiettivo resta la terza fila, ma la sensazione è che sarà durissima venire a capo della pimpante AlphaTauri. 16.03 Nella prima fase delle FP3 la Mercedes aveva impressionato con le gomme dure. Poi i valori si sono completamente ribaltati con le soft, mescole che sembrano esaltare la Red Bull. E’ incredibile come Hamilton non sia riuscito a migliorarsi con le soft: ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO TV8F1 IN CHIARO LEWISUNA PENALITA’: COSA E’ SUCCESSO NELLE FP3E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 16.05 Ne sapremo di più tra poche ore.18.00 sono infatti in programma le. Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi. Un saluto sportivo. 16.04 Per la Ferrari l’obiettivo resta la terza fila, ma la sensazione è che sarà durissima venire a capo della pimpante AlphaTauri. 16.03 Nella prima fase delle FP3 la Mercedes aveva impressionato con le gomme dure. Poi i valori si sono completamente ribaltati con le soft, mescole che sembrano esaltare la Red Bull. E’ incredibile comenon sia riuscito a migliorarsi con le soft: ...

SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… - infoitsport : LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: risultati FP3, Verstappen davanti a Hamilton. Alle 18.00 le qualifiche - FormulaPassion : #F1: i risultati della terza sessione di prove libere del #SaudiArabianGP - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -