LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: lampo Ferrari, Sainz davanti a tutti! (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Ferrari IN TESTA! 1’28?330 per Carlos Sainz, 0.136 su Hamilton e 0.196 su Bottas. Risale anche Leclerc, 4° a 0.224. Attendiamo la risposta di Verstappen, scivolato in settima piazza, mentre Perez è 12°. 18.08 Sembra che la gomma soft, su questo circuito, consenta anche due tentativi consecutivi. 18.08 Tsunoda sale in terza posizione davanti a Gasly e Giovinazzi. 9° Sainz, 13° Leclerc. 18.07 Hamilton al comando con 193 millesimi di vantaggio su Verstappen. 18.07 0.146 il gap di Hamilton al secondo parziale. 18.06 Un decimo di vantaggio per Hamilton al primo intermedio. 18.06 Sainz sale in terza piazza a 0.519. Solo quarto Bottas a 6 decimi da Verstappen! 18.05 Inizia male Hamilton, che finisce lungo in curva 1 dopo una ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09IN TESTA! 1’28?330 per Carlos, 0.136 su Hamilton e 0.196 su Bottas. Risale anche Leclerc, 4° a 0.224. Attendiamo la risposta di Verstappen, scivolato in settima piazza, mentre Perez è 12°. 18.08 Sembra che la gomma soft, su questo circuito, consenta anche due tentativi consecutivi. 18.08 Tsunoda sale in terza posizionea Gasly e Giovinazzi. 9°, 13° Leclerc. 18.07 Hamilton al comando con 193 millesimi di vantaggio su Verstappen. 18.07 0.146 il gap di Hamilton al secondo parziale. 18.06 Un decimo di vantaggio per Hamilton al primo intermedio. 18.06sale in terza piazza a 0.519. Solo quarto Bottas a 6 decimi da Verstappen! 18.05 Inizia male Hamilton, che finisce lungo in curva 1 dopo una ...

SkySportF1 : Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky S… - ilcirotano : GP Arabia LIVE: Hamilton ora rischia per Mazepin. Pronti per la pole - - morena_faenza : RT @SkySportF1: Formula 1, GP dell'Arabia Saudita: alle 15 LIVE le #FP3 da Jeddah, le qualifiche alle 18, tutto in diretta su Sky Sport F1,… - MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite le Qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di #Formula1, con la Di… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di #Formula1, con… -