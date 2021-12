LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Hamilton a rischio sanzione! I commissari stanno decidendo (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO TV8 QUALIFICHE F1 IN CHIARO 17.22 La pista ha una metratura di 6.174 metri, intervallati da 27 pieghe. In realtà sono solo 5 o 6 i punti chiave di questa speciale pista che è contraddistinta da una serie di curve cieche uniche nel loro genere. 17.20 Tutti i protagonisti hanno apprezzato in coro questa pista che è ufficialmente il percorso non permanente più rapido dell’intero Mondiale. Le medie sul giro oltrepassano i 250 km/h, un aspetto che possiamo ritrovare solo in quel di Monza o nel mitico impianto di Spa-Francorchamps. 17.16 Hamilton esce dal colloquio con i commissari sportivi. Attendiamo il verdetto! 17.15 Tutto è pronto nel frattempo per le prime qualifiche della storia in quel di Jeddah, pista inedita che abbiamo imparato a conoscere durante le tre sessioni di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO TV8 QUALIFICHE F1 IN CHIARO 17.22 La pista ha una metratura di 6.174 metri, intervallati da 27 pieghe. In realtà sono solo 5 o 6 i punti chiave di questa speciale pista che è contraddistinta da una serie di curve cieche uniche nel loro genere. 17.20 Tutti i protagonisti hanno apprezzato in coro questa pista che è ufficialmente il percorso non permanente più rapido dell’intero Mondiale. Le medie sul giro oltrepassano i 250 km/h, un aspetto che possiamo ritrovare solo in quel di Monza o nel mitico impianto di Spa-Francorchamps. 17.16esce dal colloquio con isportivi. Attendiamo il verdetto! 17.15 Tutto è pronto nel frattempo per le prime qualifiche della storia in quel di Jeddah, pista inedita che abbiamo imparato a conoscere durante le tre sessioni di ...

