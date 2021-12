LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: quarta Spagnola del match, il russo devia all’undicesima mossa (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 13:43 La linea considerata migliore dai motori, 12… Cb4, il Nero non l’ha però mai giocata: si trovano invece esempi di posizione con 12… Te8, una mossa del tutto naturale. 13:40 Abbiamo detto che ad alto LIVEllo si tratta di una posizione nuova, ma in situazioni di leggermente minore levatura questa posizione è stata raggiunta per tre volte. 13:39 12. Cc3 è stata giocata. 13:37 11. d3 del Bianco, peraltro, è sostanzialmente una novità teorica. 13:36 11… h6 è stata giocata. 13:35 Difficilmente, questo sembra già chiaro, vedremo un’altra partita lunga. 13:34 E dopo questa sequenza già nota, e velocissima, Carlsen inizia a cercare un’altra strada visto che Nepo ha deviato da ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:43 La linea considerata migliore dai motori, 12… Cb4, il Nero non l’ha però mai giocata: si trovano invece esempi di posizione con 12… Te8, unadel tutto naturale. 13:40 Abbiamo detto che ad altollo si tratta di una posizione nuova, ma in situazioni di leggermente minore levatura questa posizione è stata raggiunta per tre volte. 13:39 12. Cc3 è stata giocata. 13:37 11. d3 del Bianco, peraltro, è sostanzialmente una novità teorica. 13:36 11… h6 è stata giocata. 13:35 Difficilmente, questo sembra già chiaro, vedremo un’altra partita lunga. 13:34 E dopo questa sequenza già nota, e velocissima,inizia a cercare un’altra strada visto che Nepo hato da ...

