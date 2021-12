LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: 20 minuti di riflessione del detentore prima della quindicesima mossa (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 14:40 Il pensiero attuale di Nepomniachtchi dovrebbe essere: “Dove metto la Torre in a1?” 14:38 15.. Ce7 è stata giocata dopo 20 minuti e 43 secondi. 14:37 Sostanzialmente le possibili situazioni sono tre: 15.. Ae6 che ha un che di attiva come mossa, 15… Ce7 che è più di sicurezza, 15… Ad7 che cerca di fare tutte e due le cose senza riuscire a fare completamente nessuna delle due. 14:34 Questa posizione, ad ogni modo, non è facile. Però ci siamo abituati a vedere Carlsen difendere una posizione leggermente peggiore per poi riuscire a tenerla in piedi senza troppo grandi patemi. 14:31 Non è da escludere che Carlsen stia cercando una via per rendere le cose ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:40 Il pensiero attuale didovrebbe essere: “Dove metto la Torre in a1?” 14:38 15.. Ce7 è stata giocata dopo 20e 43 secondi. 14:37 Sostanzialmente le possibili situazioni sono tre: 15.. Ae6 che ha un che di attiva come, 15… Ce7 che è più di sicurezza, 15… Ad7 che cerca di fare tutte e due le cose senza riuscire a fare completamente nessuna delle due. 14:34 Questa posizione, ad ogni modo, non è facile. Però ci siamo abituati a vederedifendere una posizione leggermente peggiore per poi riuscire a tenerla in piedi senza troppo grandi patemi. 14:31 Non è da escludere chestia cercando una via per rendere le cose ...

