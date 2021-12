LIVE – Brescia-Venezia | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 4 dicembre 2021) Latestuale di Germani-Umana Reyer, sfida valida per la decima giornata dellaA1di. Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il campionato italiano con l’anticipo del sabato in cui i lagunari, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, andranno a far visita agli uomini di coach Magro, che invece non vincono dal 31 ottobre. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 4 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet del Palaleonessa. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Advertising

Calciodiretta24 : Brescia - Monza: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - paul_mudd : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi #FabioConcato_Live - 2022 > 22/1 #ErcolanoNA, 28/1 #Trapani, 19/2 #Brescia, 25/2 #Potenza, 26/2… - DesFume : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi #FabioConcato_Live - 2022 > 22/1 #ErcolanoNA, 28/1 #Trapani, 19/2 #Brescia, 25/2 #Potenza, 26/2… - OfficialUMWPM : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi #FabioConcato_Live - 2022 > 22/1 #ErcolanoNA, 28/1 #Trapani, 19/2 #Brescia, 25/2 #Potenza, 26/2… - cesarebrogi1 : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi #FabioConcato_Live - 2022 > 22/1 #ErcolanoNA, 28/1 #Trapani, 19/2 #Brescia, 25/2 #Potenza, 26/2… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia

...quella di poter fruire dei contenuti on demand in tempo reale come gli highlights durante ie ... Calcio Femminile Serie B 10a Giornata Domenica 5 Dicembre ore 12:30vs Roma Calcio (diretta)...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 15.00 Milan - Salernitana 18.00 ...Reggina alle 16.15 con il giallorossi lanciatissimi verso la vetta visto che distano - 2 dal...La partita Brescia - Monza del Domenica 5 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con il tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie B ...Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata di Serie B che si ...