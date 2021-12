LIVE Biathlon, Staffetta Oestersund 2021 in DIRETTA: Giacomel preciso, l’Italia è quarta! Norvegia avanti a metà gara (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50: Al km 16.3 Norvegia con J. Boe, Ucraina a 14?, Russia a 24?, Francia, Austria, Germania, Italia a 41? 15.45: Al secondo cambio, metà gara Norvegia davanti, Ucraina a 4?, Russia a 20?, Italia, Austria, Francia, Germania a 31? 15.43: Al km 13.8 Norvegia, Ucraina a 10?, Russia a 23?, Francia, Austria, Germania e Italia a 30? 15.42: GRANDE Giacomel! Non sbaglia e l’Italia è quinta a 24?. Norvegia in testa, Ucraina a 9?, Austria a 21?, Russia a 22?, Germania a 30?, Francia con altri due errori a 32? 15.40: Russia davanti al quarto poligono 15:35: La Russia esce prima dal poligono, a 3” la Norvegia, a 7” la Germania. A 22” ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50: Al km 16.3con J. Boe, Ucraina a 14?, Russia a 24?, Francia, Austria, Germania, Italia a 41? 15.45: Al secondo cambio,, Ucraina a 4?, Russia a 20?, Italia, Austria, Francia, Germania a 31? 15.43: Al km 13.8, Ucraina a 10?, Russia a 23?, Francia, Austria, Germania e Italia a 30? 15.42: GRANDE! Non sbaglia eè quinta a 24?.in testa, Ucraina a 9?, Austria a 21?, Russia a 22?, Germania a 30?, Francia con altri due errori a 32? 15.40: Russia dal quarto poligono 15:35: La Russia esce prima dal poligono, a 3” la, a 7” la Germania. A 22” ...

