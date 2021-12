LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: Dorothea Wierer in grande rimonta (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI Biathlon 13.12 Siamo al secondo poligono a terra. 13.12 Wierer è undicesima ai 3,6 km a 31? dalla vetta. 13.11 Elvira Oeberg e Chevalier sono andate a riprendere Hauser. Oggi l’austriaca punta tutto sul tiro. 13.10 Hauser sta andando piano sugli sci. Chevalier si porta a 8? dall’austriaca, Elvira Oeberg a 10?3. Dorothea Wierer si trova in un gruppone davvero folto di atlete, la gara è apertissima. 13.09 Vittozzi è 35ma a 1’53”, gara subito compromessa dopo i 3 errori iniziali. 13.08 Dopo il primo poligono comanda Hauser con 18?1 su Chevalier: entrambe non hanno sbagliato. Terza Elvira Oeberg a 25? con un errore. Poi Roeiseland a 36?4, Haecki a 39?3, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MASCHILE DI13.12 Siamo al secondo poligono a terra. 13.12è undicesima ai 3,6 km a 31? dalla vetta. 13.11 Elvira Oeberg e Chevalier sono andate a riprendere Hauser. Oggi l’austriaca punta tutto sul tiro. 13.10 Hauser sta andando piano sugli sci. Chevalier si porta a 8? dall’austriaca, Elvira Oeberg a 10?3.si trova in un gruppone davvero folto di atlete, la gara è apertissima. 13.09 Vittozzi è 35ma a 1’53”, gara subito compromessa dopo i 3 errori iniziali. 13.08 Dopo il primo poligono comanda Hauser con 18?1 su Chevalier: entrambe non hanno sbagliato. Terza Elvira Oeberg a 25? con un errore. Poi Roeiseland a 36?4, Haecki a 39?3, ...

