L'Italia dia prova di coesione. Anche sul Capo dello Stato. Parla Finocchiaro (Di sabato 4 dicembre 2021) L'Italia ha una grande sfida davanti, quella della transizione ambientale che, ha detto ieri Anna Finocchiaro introducendo il rapporto di Italiadecide sulla transizione ecologica, ha bisogno di una rinnovata relazione di fiducia tra istituzioni e tra pubblico e privato. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente dell'associazione ha chiarito la necessità di un nuovo sistema di armonizzazione dei diversi livelli dello Stato. Formiche.net l'ha raggiunta per approfondire alcuni aspetti chiave del rapporto, con uno sguardo Anche all'Europa (e perché no, al Quirinale…). Come agire, praticamente, nella direzione di una maggiore fiducia e armonia tra istituzioni e livelli di governo? Dobbiamo partire dalla consapevolezza che le politiche ambientali sono politiche per loro ...

